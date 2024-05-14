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Минниханов обсудил взаимодействие в области безопасности с первым замглавы МВД России
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы взаимодействия в области безопасности с первым заместителем министра внутренних дел России Александром Горовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
На встрече, которая прошла в Доме Правительства РТ, стороны обсудили сотрудничество в таких сферах, как обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и антитеррористическая защищенность.
В беседе также приняли участие руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин и министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов.
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