Минниханов обсудил взаимодействие в области безопасности с первым замглавы МВД России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы взаимодействия в области безопасности с первым заместителем министра внутренних дел России Александром Горовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На встрече, которая прошла в Доме Правительства РТ, стороны обсудили сотрудничество в таких сферах, как обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и антитеррористическая защищенность.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В беседе также приняли участие руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин и министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов.