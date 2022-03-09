Минниханов обсудил VR/AR-проекты и импортозамещение с руководством ООО «АГрупп»

фото: пресс-служба Президента РТ

В Доме Правительства Татарстана состоялась встреча Президента РТ Рустама Минниханова и председателя совета директоров ООО «АГрупп» Сергея Абрамова. Стороны обсудили развитие проектов в сфере VR/AR-технологий, импортозамещение в промышленности и ряд других вопросов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Так, Минниханов и Абрамов обсудили возможность реализации совместных проектов с портфельными компаниями «АГрупп»: «Номикс» и ЗАО «Пензенский завод точных приборов».

К примеру, ООО «Номикс» предложил ряд технологических решений для Татарстана, в том числе по созданию цифрового двойника республики с использованием VR/AR-технологий и облачной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Помимо этого, Минниханову был презентован опыт пензенского завода точных приборов в части импортозамещения в промышленности.