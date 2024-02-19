Минниханов обсудил возможность проведения выставки Третьяковки в Казанском Кремле

В Казанском Кремле может пройти выставка Третьяковской галереи. Вопрос ее организации обсуждался на встрече Раиса Татарстана Рустама Минниханова с председателем совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания группы FESCO) Андреем Севериловым и гендиректором Государственной Третьяковской галереи Еленой Проничевой, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Компания FESCO готова поддержать культурный проект. Она является давним партнером галереи и занимается расширением сети филиалов музея на Дальнем Востоке.

Помимо этого, Минниханов обсудил с представителем «Дальневосточного морского пароходства» возможность подготовки специалистов по транспортной логистике на базе Казанского федерального университета. Соответствующее соглашение с вузом FESCO заключила в мае прошлого года.

Кроме того, компания выразила интерес к дальнейшей популяризации игры в го. Рустам Минниханов напомнил, что в марте 2024 года в Казани запланировано проведение всероссийского турнира по этой игре.

Во встрече в Доме Правительства РТ приняли участие уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, министр культуры РТ Ирада Аюпова, директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов, первый замглавы Минспорта РТ Халил Шайхутдинов, ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ