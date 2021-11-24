Минниханов обсудил возможность привлечения в РТ капитала и бизнеса Саудовской Аравии

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в круглом столе с деловыми кругами Саудовской Аравии. Мероприятие состоялось в Торгово-промышленной палате Джидды, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в привлечении в республику бизнеса и капитала королевства.

Так, в 2020 году внешнеторговый оборот составил 18,6 млн долларов, а только за полгода 2021-го — 17,1 млн. В основном экспортируются нефть, топливо минеральное, каучук и резина, древесина. Импортирует республика пластмассы и изделия из нее, а также органические химические соединения и другие.

Стороны обсудили и сотрудничество Татарстана и Саудовской Аравии на уровне крупных предприятий. К примеру, самые большие поставки КАМАЗа в королевство отмечались еще в 1991 году — около 1 тыс. грузовиков. Последняя поставка произошла в 2019 году, когда Саудовская Аравия получила 37 автомобилей.

В этом году «Татнефть» приобрела у одной из компаний страны диэтиленгликоль и моноэтиленгликоль. По данным ПАО, планируется и дальнейшее заключение контактов с перспективой на 2022 год.