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Минниханов обсудил возможное сотрудничество с главой малазийской энергокомпании
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня обсудил потенциальное сотрудничество с исполнительным председателем малазийской энергетической компании Maharani Energy Gateway Даингом А Малек бин Даинг А Рахаманом. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Рустам Минниханов заметил, что российско-малазийские контакты поддерживаются на регулярной основе и что Малайзия — надежный торговый партнер Российской Федерации.
«Мы благодарны руководству наших стран за внимание к вопросам создания благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества. На своем уровне Татарстан готов способствовать развитию деловых связей», — заверил Раис РТ.
Минниханов также напомнил, что Татарстан активно взаимодействует с исламским миром и странами Организации исламского сотрудничества. Большая работа ведется по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую по поручению руководства страны возглавляет Раис РТ. В этом году одно из заседаний группы предполагается провести в Малайзии.
«Вы возглавляете крупную энергетическую компанию. Уверен, есть хорошие возможности для взаимодействия с вами по данному направлению», — подчеркнул в этом контексте Рустам Минниханов.
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