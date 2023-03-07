Минниханов обсудил возможное сотрудничество с главой малазийской энергокомпании

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня обсудил потенциальное сотрудничество с исполнительным председателем малазийской энергетической компании Maharani Energy Gateway Даингом А Малек бин Даинг А Рахаманом. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов заметил, что российско-малазийские контакты поддерживаются на регулярной основе и что Малайзия — надежный торговый партнер Российской Федерации.

«Мы благодарны руководству наших стран за внимание к вопросам создания благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества. На своем уровне Татарстан готов способствовать развитию деловых связей», — заверил Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов также напомнил, что Татарстан активно взаимодействует с исламским миром и странами Организации исламского сотрудничества. Большая работа ведется по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую по поручению руководства страны возглавляет Раис РТ. В этом году одно из заседаний группы предполагается провести в Малайзии.

«Вы возглавляете крупную энергетическую компанию. Уверен, есть хорошие возможности для взаимодействия с вами по данному направлению», — подчеркнул в этом контексте Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Maharani Energy Gateway — энергетическая компания, предоставляющая комплексные решения для наземного хранения нефтепродуктов, операций между судами, услуг по бункеровке, судостроению, судоремонту и других морских услуг. Услуги по транспортировке нефтепродуктов, предоставляемые компанией, соответствуют всем международным стандартам.