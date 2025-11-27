news_header_top
Политика 27 ноября 2025 16:10

Минниханов обсудил вопросы взаимодействия с лидером партии «Новые люди» Нечаевым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с председателем политической партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, собеседники затронули другие актуальные темы, касающиеся деятельности партии «Новые люди» в регионах.

В разговоре принял участие руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, уточнили в пресс-службе.

