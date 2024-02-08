Минниханов обсудил вопросы взаимодействия с главой Нового сухопутного зернового коридора

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудил сегодня вопросы взаимодействия и потенциального сотрудничества с исполнительным директором компании «Новый сухопутный зерновой коридор» Кареном Овсепяном. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раису РТ кратко презентовали компанию и ее возможности в современных экономических условиях, а также логистическую составляющую.

Карен Овсепян заметил, что сейчас развитие сухопутных перевозок и выстраивание новых логистических цепочек очень востребовано. В этом направлении может присутствовать высокий потенциал для развития, уверен он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Помимо Рустама Минниханова, со стороны Татарстана во встрече приняли участие вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, руководитель ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев и другие официальные лица.

Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» — это экспортно-ориентированная холдинговая структура, реализующая на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока экспорт зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока.

Экспортная инфраструктура проекта обеспечена строящимся на границе с КНР Забайкальским зерновым терминалом и сетью линейных элеваторов в восточных регионах России. Перевалочная мощность составляет 8 млн тонн в год.