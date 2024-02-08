Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов обсудил вопросы взаимодействия с главой Нового сухопутного зернового коридора
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудил сегодня вопросы взаимодействия и потенциального сотрудничества с исполнительным директором компании «Новый сухопутный зерновой коридор» Кареном Овсепяном. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Раису РТ кратко презентовали компанию и ее возможности в современных экономических условиях, а также логистическую составляющую.
Карен Овсепян заметил, что сейчас развитие сухопутных перевозок и выстраивание новых логистических цепочек очень востребовано. В этом направлении может присутствовать высокий потенциал для развития, уверен он.
Помимо Рустама Минниханова, со стороны Татарстана во встрече приняли участие вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, руководитель ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев и другие официальные лица.
Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» — это экспортно-ориентированная холдинговая структура, реализующая на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока экспорт зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока.
Экспортная инфраструктура проекта обеспечена строящимся на границе с КНР Забайкальским зерновым терминалом и сетью линейных элеваторов в восточных регионах России. Перевалочная мощность составляет 8 млн тонн в год.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»