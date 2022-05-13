Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с замглавы Минобрнауки РФ

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем министра науки и высшего образования России Андреем Омельчуком. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На встрече, прошедшей в Доме Правительства республики, стороны обсудили «вопросы сотрудничества в сфере образования, развития ряда направлений в научной деятельности».

В беседе также приняли участие помощник Президента РТ Альберт Гильмутдинов, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов и другие официальные лица.

Андрей Омельчук занимает пост заместителя министра науки и высшего образования РФ с марта 2020 года. Он курирует три департамента ведомства: проектной деятельности, экономической политики, а также инноваций и перспективных исследований.