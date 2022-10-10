Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с хокимом Ташкентской области

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Узбекистан прибыл в Ташкент и встретился с хокимом (главой) Ташкентской области Зойиром Мирзаевым. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов поблагодарил хокима за активную поддержку развития химико-индустриального технопарка «Чирчик». Это совместный проект татарстанского АО «Химград» и местных компаний.

«Сегодня на его (технопарка — прим. Т-и) территории осуществляют деятельность шесть компаний-резидентов. ведется работа по размещению еще шести новых производственных компаний. Уверен, при вашей поддержке технопарк будет успешно развиваться и дальше», — выразил надежду Президент РТ.

Минниханов также обратил внимание на то, что в Ташкентской области в эти дни работает представительная делегация Татарстана, включающая руководителей министерств и ведомств, глав образовательных учреждений, представителей деловых кругов.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Ваш управленческий опыт очень ценен для нас. Президент нашей страны [Шавкат Мирзиёев] поставил одну из первоочередных задач — развивать отношения с регионами России. Для нас близок Татарстан», — отметил в свою очередь хоким Ташкентской области, приветствуя гостя.

На встрече стороны обсудили темпы развития технопарка «Чирчик». Президент РТ подробно остановился на вопросах совершенствования деятельности этой площадки.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы обмена опытом. В частности, руководство Ташкентской области хочет изучить вопросы проектирования при строительстве и развитии общественных пространств, а также практику внедрения глемпингов.

«Мы организуем выезд наших специалистов по разным отраслям. По всем вопросам, которые интересуют вас и наших бизнесменов, будем работать индивидуально», — заверил Президент Татарстана.