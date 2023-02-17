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Официальная хроника 17 февраля 2023 09:46

Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с первым замглавы Минэкономики Азербайджана

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Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с первым замглавы Минэкономики Азербайджана
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с первым заместителем министра экономики Азербайджанской Республики Эльнуром Айдын оглы Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

 

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Встреча состоялась в Доме Правительства Татарстана. Речь шла в том числе об укреплении деловых контактов по ряду направлений.

В беседе также приняли участие министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

 

#Рустам Минниханов #азербайджан
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