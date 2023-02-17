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Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с первым замглавы Минэкономики Азербайджана
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с первым заместителем министра экономики Азербайджанской Республики Эльнуром Айдын оглы Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Встреча состоялась в Доме Правительства Татарстана. Речь шла в том числе об укреплении деловых контактов по ряду направлений.
В беседе также приняли участие министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
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