Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с министром по развитию Дальнего Востока

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества в различных областях с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

Беседа состоялась в Доме Правительства РТ. В ней принял участие первый заместитель гендиректора по развитию приоритетных территорий Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов.

Татарстан на встрече представляли заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и другие ответственные лица.

«Обсуждались вопросы сотрудничества по разным направлениям, в том числе в части изучения опыта Татарстана в создании и развитии особых экономических зон», — отмечает пресс-служба Президента РТ.

Ранее Татарстан заключил соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах практически со всеми регионами Дальнего Востока.

Республика поставляет в дальневосточные субъекты Федерации продукты питания, шины, удобрения, оборудование, грузовые автомобили и иные товары. Из них в свою очередь ввозится рыба и рыбная продукция, медицинские инструменты и оборудование.

Фото: tatarstan.ru.