Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с министром образования ОАЭ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов и председателем Главного управления по спорту ОАЭ Ахмадом Бельхулем аль-Фаласи, который прибыл в Казань для участия в мероприятиях международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе беседы, состоявшейся в Казанском Кремле, Рустам Минниханов поблагодарил гостя за решение принять участие в церемонии открытия игр. Он передал большую благодарность Президенту ОАЭ Его Высочеству Мухаммеду бен Заеду аль-Нахайяну за его внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном в рамках российско-эмиратских отношений. «Мы долгие годы хорошо с ним знакомы и чувствуем его постоянную поддержку», — заметил руководитель республики.

Раис РТ обратил внимание на то, что сегодня между Россией и ОАЭ расширяются связи в экономической и культурно-гуманитарной сферах, а Татарстан на своем уровне активно участвует в укреплении отношений двух стран. Хорошей традицией стали визиты татарстанских делегаций в ОАЭ для участия в Инвестиционном форуме и Международной выставке IDEX, а представители ОАЭ в свою очередь регулярно участвуют в KazanForum, заметил он.

«Мы придаем большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. Я возглавляю Группу стратегического видения „Россия — Исламский мир“. Видим, насколько большой интерес [есть у] исламского мира к России и России к исламскому миру», — подчеркнул Рустам Минниханов.

По словам Раиса РТ, в России уделяется большое внимание развитию исламской финансовой модели, а Татарстан стал одним из пилотных регионов по внедрению принципов партнерского банкинга и финансирования. Активная работа ведется и по развитию халяльной индустрии. «В этих вопросах мы также взаимодействуем с нашими коллегами из ОАЭ», — напомнил он.

Рустам Минниханов также упомянул большой потенциал развития сотрудничества в сфере исламского образования. В прошлом году в качестве почетного участника Международного форума министров образования Казань посетил генеральный директор Организации по вопросам школьного образования в ОАЭ, заместитель министра по делам общего образования и передовых технологий ОАЭ Мухаммад аль-Касем.

С этого года ОАЭ стали официальным членом БРИКС. В Казани на протяжении года будут проходить крупные мероприятия в рамках председательства России в этом объединении, в том числе Игры БРИКС в июне. В октябре же столица РТ примет саммит глав государств БРИКС.

Ахмад Бельхуль аль-Фаласи передал Рустаму Минниханову слова приветствия от Президента Объединенных Арабских Эмиратов, а также отметил стратегический характер сотрудничества с Россией.

Помимо этого, министр поблагодарил за приглашение на церемонию открытия «Игр будущего». «Мы видим, какое большое внимание уделяется в России развитию спорта. „Игры будущего“ — это новый формат, который объединил реальный и виртуальный спорт. Сегодня это очень интересно и востребовано», — выразил уверенность он.

Гость также отметил растущее сотрудничество ОАЭ с Россией в области образования. Помимо прочего, сейчас рассматривается возможность открытия на территории Эмиратов «Российского университета».