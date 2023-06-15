Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с главой Карелии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился на полях Петербургского международного экономического форума с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух регионов, рассказали в пресс-службе Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Объем взаимной торговли двух субъектов Федерации по последним данным находится на уровне 1,5 млрд рублей. Татарстан поставляет в Карелию грузовые и легковые автомобили, автобусы, дизельное топливо, лекарства и покупает там стройматериалы и бумагу.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Наши компании готовы развивать партнерства в сфере строительства и обслуживания электрических сетей, внедрения передовых технологий в сфере ЖКХ», — заметил в ходе беседы Рустам Минниханов.