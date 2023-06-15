Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с главой Карелии
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился на полях Петербургского международного экономического форума с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух регионов, рассказали в пресс-службе Раиса РТ.
Объем взаимной торговли двух субъектов Федерации по последним данным находится на уровне 1,5 млрд рублей. Татарстан поставляет в Карелию грузовые и легковые автомобили, автобусы, дизельное топливо, лекарства и покупает там стройматериалы и бумагу.
«Наши компании готовы развивать партнерства в сфере строительства и обслуживания электрических сетей, внедрения передовых технологий в сфере ЖКХ», — заметил в ходе беседы Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»