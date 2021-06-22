Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с Генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам с Генеральным консулом этой страны в Екатеринбурге Динь Ван Донгом.

Визит дипломата в Татарстан носит ознакомительный характер — господин Динь Ван Донг занял свой нынешний пост в апреле этого года. Встреча прошла в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Во время беседы Рустам Минниханов обратил внимание на то, что «Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Вьетнамом». По его словам, расширение взаимодействия на этом направлении в целом направлено на укрепление российско-вьетнамских отношений.

В ходе своей поездки Динь Ван Донг посетил Государственный комитет РТ по туризму, казанский ИТ-парк и Агентство инвестиционного развития РТ, а также встретился с представителями вьетнамской общины Татарстана.

Ранее Президент Татарстана посещал столицу Вьетнама Хошимин в ноябре 2017 года. В республике побывали такие представители вьетнамской стороны, как председатель Народного комитета провинции Кьензянг господин Фам Ву Хонг (в октябре 2018 года) и Председатель Национального собрания (Парламента) Вьетнама госпожа Нгуен Тхи Ким Нган (в декабре 2019-го, в рамках визита в Россию).

Вьетнам широко использует производящиеся на территории Татарстана грузовые автомобили «КАМАЗ», вертолеты Ми-17 и суда Зеленодольского судостроительного завода имени А. М. Горького. В частности, вьетнамские ВМС уже получили четыре фрегата типа «Гепард».

Фото: tatarstan.ru.