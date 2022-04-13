Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с гендиректором «Белавтодора»

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил перспективы сотрудничества с генеральным директором АО УКХ «Белавтодор» Юрием Масюком. Беседа с главой белорусской компании состоялась в Казани, в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны затронули «вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере дорожного строительства, реализации совместных проектов», отмечают в пресс-службе.

Фото: © tatarstan.ru

На встрече также присутствовали первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин и министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Ранее, в сентябре 2021 года, потенциал взаимодействия с «Белавтодором» обсудил в ходе поездки в Беларусь именно Фарит Ханифов. Тогда, как информировала пресс-служба компании, татарстанскую сторону заинтересовал «опыт проектирования, научного сопровождения и строительства цементобетонных автомобильных дорог».