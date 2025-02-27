Минниханов обсудил вопросы ипотеки и строительства жилья с зампредом «Дом.РФ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем председателя АО «Дом.РФ» Алексеем Ниденсом. Состоялась она на «Казань Экспо», где сегодня проходит итоговая коллегия Минпромторга РТ.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества в части развития жилищного строительства и инфраструктурных проектов, реализацию ипотечных программ с господдержкой, дальнейшее развитие ИЖС и ряд других вопросов», - сообщается на официальном сайте татарстанского лидера.

Участие во встрече также приняли первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, а также министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.