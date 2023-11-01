Минниханов обсудил схему газификации Татарстана с зампредом правления «Газпрома»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с зампредом правления — начальником департамента 623 «Газпрома» Олегом Аксютиным. Стороны обсудили изменения в генеральной схеме газоснабжения и газификации республики, а также сотрудничество ПАО с предприятиями РТ.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, встреча состоялась на стенде «Газовая наука и инновации» Петербургского международного газового форума.

Участники встречи затронули вопросы газоснабжения перспективных потребителей на территории кластера «Иннокам». По оценкам рассматриваемых инвестиционных проектов и перспективного роста спроса на газ, к 2030 году ежегодное потребление газа в Татарстане может увеличиться до 30 млрд кубометров, из которых на «Иннокам» придутся около 22 млрд.

С учетом этого актуализирована генеральная схема газоснабжения и газификации Татарстана. Так, в нее включена новая, вторая нитка магистрального газопровода Можга-Елабуга. Документ уже согласован с Правительством республики, со стороны ПАО «Газпром» процедура тоже подходит к завершению.

Помимо этого, Рустам Минниханов обсудил с Олегом Аксютиным сотрудничество татарстанских компаний, в частности «Кориб», ICL и Иннополис, с ПАО «Газпром».

В заключение встречи было подписано два соглашения с участием Университета Иннополис. Он договорился о сотрудничестве с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и группой компаний «Комита».