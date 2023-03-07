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Минниханов обсудил строительство новых объектов с гендиректором АО Фирма «Август» Усковым
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с генеральным директором АО Фирма «Август» Александром Усковым. Встреча прошла в рамках итоговой коллегии Минсельхозпрода РТ в «Казань Экспо».
Минниханов обсудил с Усковым текущие проекты группы компаний в Татарстане. Среди них – завод «Август-Алабуга», строящийся элеваторный комплекс «Свияжск-Зернопродукт» и молочные комплексы, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Напомним, АО Фирма «Август» – это крупнейшая российская компания по производству химических средств защиты растений. В числе прочего компания развивает собственные проекты в сфере растениеводства и животноводства.
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