Минниханов обсудил совместные проекты с хокимом Навойской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с хокимом Навойской области Норматом Турсуновым. Стороны обсудили совместные проекты на территории Навои, в том числе проект «КИП-Мастер», рассказала руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.

«Татарстан готов способствовать активизации взаимодействия России и Узбекистана. Товарооборот за прошлый год составил 370 миллионов долларов», — заявил руководитель республики.

Он подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество получает большую поддержку от Президента России Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева.