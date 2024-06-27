news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 27 июня 2024 10:56

Минниханов обсудил совместные проекты с хокимом Навойской области

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с хокимом Навойской области Норматом Турсуновым. Стороны обсудили совместные проекты на территории Навои, в том числе проект «КИП-Мастер», рассказала руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.

«Татарстан готов способствовать активизации взаимодействия России и Узбекистана. Товарооборот за прошлый год составил 370 миллионов долларов», — заявил руководитель республики.

Он подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество получает большую поддержку от Президента России Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #Узбекистан #сотрудничество
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2