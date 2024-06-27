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Минниханов обсудил совместные проекты с хокимом Навойской области
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с хокимом Навойской области Норматом Турсуновым. Стороны обсудили совместные проекты на территории Навои, в том числе проект «КИП-Мастер», рассказала руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.
«Татарстан готов способствовать активизации взаимодействия России и Узбекистана. Товарооборот за прошлый год составил 370 миллионов долларов», — заявил руководитель республики.
Он подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество получает большую поддержку от Президента России Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева.
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