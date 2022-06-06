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Ру Тат
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Официальная хроника
6 июня 2022  19:47

Минниханов обсудил совместные проекты с гендиректором «Технодинамики»

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В понедельник, 6 июня, во второй половине дня Президент Татарстана Рустам Минниханов отправился с рабочей поездкой в Москву. Там он встретился с гендиректором АО «Технодинамика» Игорем Насенковым.

Стороны обсудили совместные проекты, передает пресс-служба Президента РТ Рустама Минниханова. Были затронуты темы сотрудничества в области авиационной промышленности.

«Технодинамика» известна, как ведущий российский разработчик и производитель оборудования для воздушных судов, в том числе шасси, топливных систем и систем управления полетом, вспомогательных силовых установок.

#Рустам Минниханов
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