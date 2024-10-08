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Минниханов обсудил совместные кинопроекты с турецким продюсером Боздагом
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с турецким кинопродюсером, председателем совета директором компании «Боздаг Фильм» Мехметом Боздагом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере кинематографа и перспективы реализации совместных проектов.
Во встрече, состоявшейся в Доме Правительства РТ, приняла участие министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Среди крупнейших проектов Мехмета Боздага — сериалы «Возрождение: Эртугрул» (2014–2019), «Основание: Осман» (выходит с 2019 года) и «Я и есть Джалолиддин» (совместный с Узбекистаном, 2021–2023).
«Татаркино» каждый год совместно с Генеральным консульством Турции в Казани организует Дни турецкого кино. В текущем, 2024 году они прошли с 3 по 7 июня. Картины турецких режиссеров ежегодно становятся участниками конкурсных и внеконкурсных программ Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». В 2017 году Гран-при кинофорума был удостоен фильм «Холод Каландра» турецкого режиссера Мустафы Кары.
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