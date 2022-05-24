Минниханов обсудил сотрудничество в строительной сфере с главой компании «Баркли»

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества в строительной сфере с председателем правления корпорации «Баркли» Леонидом Казинцом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Встреча прошла в рабочем кабинете Президента РТ в Доме Правительства региона. Стороны затронули, в частности, возможность взаимодействия при возведении объектов недвижимости.

С татарстанской стороны в беседе также приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Корпорация «Баркли» является одной из старейших девелоперских компаний полного цикла в России, она была основана в 1993 году. Компания построила, реконструировала и ввела в эксплуатацию более 300 объектов недвижимости разного назначения.

Помимо собственно строительства, «Баркли» занимается дизайном, управлением проектами и управлением инвестициями в объекты недвижимости. Рустам Минниханов уже встречался с Леонидом Казинцом в декабре 2020 года, о чем сообщал «Татар-информ».