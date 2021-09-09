Минниханов обсудил сотрудничество в спорте и туризме с главой Минтурспорта Узбекистана

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с вице-премьером — министром туризма и спорта Узбекистана Азизом Абдухакимовым. На мероприятии в Казанском Кремле стороны обсудили проведение I Игр стран СНГ, а также развитие двустороннего сотрудничества в разных сферах.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство Узбекистана за поддержку сотрудничества с Татарстаном и отметил, что работа над совместными проектами способствует укреплению отношений России с Узбекистаном.

«Президенты обеих стран считают важным продолжить взаимодействие, создавая все условия для развития межрегиональных связей», — отметил он.

По данным на 2020 год, товарооборот республик составил 156 млн долларов. С начала 2021 года этот показатель уже достиг 85 млн долларов. Президент РТ подчеркнул, что для дальнейшего увеличения потребуется продолжить обмен делегациями, изучать возможности друг друга, нарастить объемы взаимных поставок.

Кроме того, развивать сотрудничество с Узбекистаном помогают Генеральное консульство Узбекистана в Казани и ведущие республиканские компании.

Татарстан и Узбекистан сотрудничают и в сфере образования. Так, в вузах РТ сейчас учатся 3,7 тыс. студентов из РУ, а КФУ планирует открыть в ней свой филиал.

Президент Татарстана подчеркнул, что РТ — один из ведущих регионов России по развитию спортивной инфраструктуры. «У нас большой опыт по организации крупных турниров. В ближайшие годы мы планируем принять ряд крупных международных спортивных соревнований. Будем рады видеть участников и гостей из Узбекистана», — отметил он.

Сейчас в Казани идут состязания Первых Игр стран СНГ, а также проходит форум «Россия — спортивная держава». Азиз Абдухакимов отметил высокий уровень организации Игр, в которых принимает участие и сборная РУ. По последним данным, в копилке Узбекистана 17 наград высшего достоинства, второе место в медальном зачете.

«Хотели бы поблагодарить вас за теплый прием. Поздравляем вас с успешным проведением и Игр, и форума „Россия — спортивная держава“. Могу представить, какой объем работы был выполнен в ходе подготовки к столь крупным мероприятиям», — отметил вице-премьер.

Также стороны затронули в разговоре темы сотрудничества в области физкультуры и спорта, укрепление связей в сфере туризма и обсудили реализацию совместных проектов.