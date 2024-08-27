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Общество 27 августа 2024 18:31

Минниханов обсудил сотрудничество в создании новых вакцин с главой центра Гамалеи

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Минниханов обсудил сотрудничество в создании новых вакцин с главой центра Гамалеи
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В беседе стороны рассмотрели различные направления сотрудничества, в том числе взаимодействие с вузами и научными центрами РТ в части создания новых вакцин.

Специалисты центра им. Гамалеи занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями в области эпидемиологии, инфекционной иммунологии, микробиологии и других, а также разработкой лечебных и профилактических препаратов.

#Рустам Минниханов #научные исследования #вакцины
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