Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов обсудил сотрудничество в создании новых вакцин с главой центра Гамалеи
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В беседе стороны рассмотрели различные направления сотрудничества, в том числе взаимодействие с вузами и научными центрами РТ в части создания новых вакцин.
Специалисты центра им. Гамалеи занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями в области эпидемиологии, инфекционной иммунологии, микробиологии и других, а также разработкой лечебных и профилактических препаратов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»