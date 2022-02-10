Минниханов обсудил сотрудничество в сфере культурных проектов с худруком центра «Сириус»

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с режиссером, художественным руководителем образовательного центра «Сириус» и советником генерального директора Большого театра России Хансом-Йоахимом Фраем.

Как отмечает пресс-служба Президента РТ, стороны обсудили «вопросы сотрудничества в области культурных проектов».

Во встрече также приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, министр культуры РТ Ирада Аюпова и другие представители республики.

Фото: © tatarstan.ru

Ханс-Йоахим Фрай в разное время был худруком Тюрингенского государственного театра в Айзенахе, театра Бремена, Дрезденской Земпер-оперы, основанного им Дрезденского оперного бала в Земпер-опере, главным режиссером Театрального объединения Бремена, главным режиссером, худруком и председателем правления концертного общества LIVA.

С 2011 года Фрай работает в России как режиссер. С 2014-го — советник генерального директора Большого театра, с 2017-го — художественный руководитель образовательного центра «Сириус». Кроме того, он организовал в России ряд гала-концертов и фестивалей, включая гала-концерт на Исторической сцене Большого театра, посвященный окончанию чемпионата мира по футболу 2018 года.