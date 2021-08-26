Минниханов обсудил сотрудничество в автоспорте с руководством компании «Интерсити»

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления компании «Интерсити» Вуралом Аком. Главной темой мероприятия стало обсуждение перспектив развития автоспорта, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По данным пресс-службы, основным направлением деятельности турецкой компании является аренда автоспорта. Автопарк «Интерсити» составляет свыше 40 тыс. машин, что делает ее одним из крупнейших игроков на рынке.

Кроме того, компания управляет спортивной трассой на территории страны Intercity Istanbul Park, на которой проводятся главные международные соревнования по автогонкам.