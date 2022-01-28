Минниханов обсудил сотрудничество в АПК и энергетике с руководством австрийского Bertsch

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководством австрийского холдинга Bertsch. Основной темой обсуждения стала реализация проектов в сфере сельского хозяйства, переработки продукции животноводства, а также в сфере энергетики. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Как рассказал президент и собственник холдинга Bertsch Хуберт Берч, его бизнес позиционируется как семейное предприятие и работает с 1925 года. Сейчас в компанию входят 20 офисов и представительств, один завод и 400 сотрудников. Холдинг в том числе занимается производством теплоэлектростанций на твердом топливе, на природном газе и жидком топливе, а также систем утилизации тепла технологических процессов и аппаратов.

Осуществляются проекты и в пищевой отрасли: так, компания изготавливает оборудование для производства мяса и колбас, для переработки молока, производства сыров и другое.

Президент Татарстана выразил благодарность холдингу за интерес, проявленный к республике. Предприятия региона тоже заинтересованы в сотрудничестве с Bertsch, подчеркнул он. К примеру, есть потребность в оборудовании для переработки продукции животноводства, в том числе молочного направления.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан является одним из крупных производителей молока в России, а часть предприятий уже сотрудничает с австрийским холдингом. А Хуберт Берч, в свою очередь, рассказал, что в течение последних 15 лет компания возвела и модернизировала в России 18 сыродельных заводов.

В заключение руководитель РТ отметил важность данной встречи, заявив, что сотрудничество с Bertsch позволит компаниям республики выйти на более высокие объемы переработки молока и совершенствоваться в других направлениях. Он подчеркнул, что одним из актуальных направлений сейчас является продукция под маркой халяль, к качеству которой предъявляются высокие требования.