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Минниханов обсудил сотрудничество Татарстана с белорусским производителем спецмашин
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем совета директоров ОАО «Амкодор» Александром Шакутиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Компания из Белоруссии ориентирована преимущественно на производство специальных машин для дорожной, строительной, логистической, сельскохозяйственной и лесной отраслей. Стороны затронули в разговоре перспективы развития сотрудничества, а также возможные варианты работы над совместными проектами.
Участниками мероприятия также стали глава Минпромторга республики Олег Коробченко, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.
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