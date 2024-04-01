Минниханов обсудил сотрудничество Татарстана с белорусским производителем спецмашин

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем совета директоров ОАО «Амкодор» Александром Шакутиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Компания из Белоруссии ориентирована преимущественно на производство специальных машин для дорожной, строительной, логистической, сельскохозяйственной и лесной отраслей. Стороны затронули в разговоре перспективы развития сотрудничества, а также возможные варианты работы над совместными проектами.

Участниками мероприятия также стали глава Минпромторга республики Олег Коробченко, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.