news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 1 апреля 2024 11:49

Минниханов обсудил сотрудничество Татарстана с белорусским производителем спецмашин

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем совета директоров ОАО «Амкодор» Александром Шакутиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Компания из Белоруссии ориентирована преимущественно на производство специальных машин для дорожной, строительной, логистической, сельскохозяйственной и лесной отраслей. Стороны затронули в разговоре перспективы развития сотрудничества, а также возможные варианты работы над совместными проектами.

Участниками мероприятия также стали глава Минпромторга республики Олег Коробченко, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

#Рустам Минниханов #спецтехника
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2