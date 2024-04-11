Минниханов обсудил сотрудничество Татарстана и Цзилинь

фото: пресс-служба Раиса РТ

В Чанчуне под председательством Раиса республики Рустама Минниханова и замначальника Секретариата народного правительства провинции Цзилинь Люй Хайцян прошел круглый стол «Цзилинь-Татарстан».

«В составе татарстанской делегации руководители министерств и ведомств, предприятий республики. Ожидаем, что в ходе встреч деловые круги откроют новые направления для взаимодействия и договорятся о совместных проектах», - подчеркнул Рустам Минниханов во время круглого стола.

Руководитель республики отметил, что Татарстан успешно сотрудничает с партнерами из Китая, в регион часто приезжают руководители КНР, официальные и деловые круги. Представители РТ тоже активно знакомятся с провинциями, с передовым опытом.

Он также добавил, что в Пекине даже действует торгово-экономическое представительство нашей республики, а в Казани - Генконсульство Китая.

По данным Минниханова, в 2023-м товарооборот вырос в два раза и превысил три млрд долларов. При этом Татарстан заинтересован в развитии дальнейших отношения и с провинцией Цзилинь, подчеркнул Раис. Он отметил, что в китайском городе очень хорошо развиты машиностроение, нефтяная и химическая промышленность, электроэнергетика, фармацевтика, пищевая промышленность.

«Считаю возможным установление партнерских связей между муниципалитетами наших регионов»- сказал руководитель Татарстана.

Хайцян добавил, что углублять сотрудничество между регионами двух стран крайне важно. По его словам, РФ и КНР связывает не только общая граница, но и духовные узы. При поддержке Си Цзинпина и Владимира Путина стратегическое партнерство между нашими странами достигло исторических высот, сказал он.

Замначальника Секретариата напомнил, что последние годы активно развивается стратегия «Один пояс - один путь». В ее рамках Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики, автопромышленности. А объем торговли между Россией и Цзилинем, по его словам, уже два года подряд растет.

«Республика Татарстан – это важная инвестиционная площадка, которая уже много лет подряд находится в лидирующих позициях в России. Мы надеемся, что визит господина Минниханова и этот круглый стол станут поворотным моментом и будут способствовать углублению сотрудничества между нашей провинцией и Татарстаном», - отметил Хайцян.