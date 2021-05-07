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Ру Тат
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7 мая 2021  18:20

Минниханов обсудил сотрудничество с руководством Национального туристического союза

Минниханов обсудил сотрудничество с руководством Национального туристического союза
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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководством Национального туристического союза (НТС) и Ассоциации экспорта технологического суверенитета. Мероприятие состоялось в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
На встрече стороны затронули темы сотрудничества и взаимодействия по ряду направлений. Участниками мероприятия стали председатель совета директоров НТС Станислав Тихонов, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков, а также вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

 

Фото пресс-службы Президента Татарстана

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