Минниханов обсудил сотрудничество с министрами Мьянмы

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с министром финансов и доходов Мьянмы Кан Зо и министром промышленности и развития малого и среднего предпринимательства Чарли Таном. Переговоры состоялись в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Приветствуя гостей в Татарстане, Рустам Минниханов поблагодарил их за участие в форуме и внимание к развитию двустороннего взаимодействия.

Он напомнил, что посещал Мьянму в 2013 и 2022 годах, а также попросил передать приветствие руководству страны.

«В январе 2023 года мы отметили 75-летие установления российско-мьянманских дипотношений. Прочной основой двусторонних отношений выступают взаимное уважение и доверие, готовность оказывать друг другу поддержку, особенно на трудных этапах национального развития», – сказал Раис Татарстана.

Он подчеркнул значимость развития сотрудничества Татарстана с Мьянмой в рамках российско-мьянманских отношений и добавил, что у сторон есть потенциал для увеличения товарооборота и расширения экономического взаимодействия.

Минниханов также отметил, что татарстанские компании уже имеют опыт работы с партнерами из Мьянмы.

«У нас развиты такие направления, как нефтехимия, машиностроение, информационные технологии, сельское хозяйство и другие области», – подчеркнул он.

По его словам, республика нацелена на расширение экспорта, привлечение инвестиций и укрепление позиций предприятий на внешних рынках.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества в культурной, научно-образовательной сферах, а также в области спорта и туризма.