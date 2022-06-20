Минниханов обсудил сотрудничество с бизнес-делегацией из Турции

В понедельник, 20 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Доме Правительства РТ бизнес-делегацию из Турции. В республику прибыли представители турецкого министерства промышленности, а также руководства промышленной зоны «Гебким».

Минниханов отметил, что стратегическое сотрудничество между Москвой и Анкарой продолжает развиваться. Он напомнил, что товарооборот Татарстана и Турции за 2021 год превысил $560 млн.

«Я считаю, что эта цифра может быть намного больше», — приводит его слова пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил турецких инвесторов за доверие и отметил, что все их заводы на территории Татарстана продолжают успешно работать. В целом за все время компании из Турции инвестировали в республику порядка 2,5 млрд долларов.

«Мы искренне заинтересованы в расширении наших контактов. Авиасообщение, взаимодействие между нашими муниципалитетами — всё это говорит о том, что у нас большие возможности для совместной работы. В Татарстане много интересных площадок для реализации новых проектов», — подчеркнул Президент Татарстана.

Отмечается, что турецкая делегация за время визита в Татарстан посетит ОЭЗ «Алабуга» и ознакомится с работой турецких производств, а также побывает на заводе «КАМАЗ».