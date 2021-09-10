Минниханов обсудил со Шмелевой развитие системы выявления и поддержки молодых талантов

Рустам Минниханов и Елена Шмелева

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с руководителем фонда «Талант и успех», членом президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию и сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта Еленой Шмелевой.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, «стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи», отмечает пресс-служба руководителя республики.

Фото: © tatarstan.ru

Ранее в Татарстане был создан Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели образовательного центра «Сириус». Соответствующее соглашение о сотрудничестве между Правительством РТ и образовательным фондом «Талант и успех» было подписано 28 мая 2019 года.

Центр работает на базе АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», а его опорной площадкой является оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра Минобрнауки РТ.