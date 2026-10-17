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Общество 17 октября 2026 11:34

Минниханов обсудил с Зяббаровым уборку подсолнечника и кукурузы в Татарстане

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О ходе полевых работ, кормозаготовке и основной обработке почвы в республике рассказал сегодня на совещании в Доме Правительства заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе приняли участие Председатель Государственного Совета Фарид Абдулганиев и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В Татарстане продолжается уборка поздних технических культур. На полях остается еще 222 тыс. га площадей, в том числе подсолнечник — 113 тыс. га, кукуруза — 70 тыс. га, сахарная свекла — 16 тыс. га и соя — 11 тыс. га.

Сахарная свекла выкопана на площади 36 тыс. га, это 69% от плана. Накопано 1 млн 940 тыс. тонн корнеплодов со средней урожайностью 534 ц/га. Сахарными заводами заготовлено 800 тыс. тонн сырья, из них переработано 660 тыс. тонн, выработано 88 тыс. тонн сахара.

Самые большие площади подсолнечника остаются в Нурлатском, Азнакаевском, Чистопольском, Дрожжановском и Спасском районах. Значительные площади кукурузы имеют Аксубаевский, Нурлатский, Алькеевский, Муслюмовский и Кукморский районы.

Пока стоит сухая погода, необходимо максимально использовать комбайновый парк. Эффективный прием для ускорения темпов уборки — полимерные рукава. Ежегодно в них закладывается от 300 до 500 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Снижение рентабельности производства зерна в последние годы привело к уменьшению площадей зерновых культур в пользу масличных. Даже в северных районах республики в структуре посевов появился подсолнечник на маслосемена. Хозяйства Атнинского района в первый год посеяли подсолнечник на площади 913 гектаров. На днях завершили уборку со средней урожайностью 31 ц/га — это на 13 ц выше среднереспубликанской.

Важно обратить внимание на правильный подбор семян. Цена одной посевной единицы составила 15 тыс. руб., что в 2 раза дешевле аналогов. По предварительным расчетам хозяйства, рентабельность подсолнечника составила 47%, себестоимость — порядка 15 тыс. руб. за тонну.

Подсолнечник, несмотря на высокую рентабельность, сильно иссушает почву, поэтому его необходимо правильно включать в севооборот, обеспечивать питание и защиту, подбирать гибриды в зависимости от сроков созревания. После уборки целесообразно проводить основную обработку почвы с измельчением и заделкой стеблей.

Внутренние потребности республики в зерне — 3 млн тонн, из которых свыше 2 млн тонн для нужд животноводства. Наиболее питательным для животных является зерно кукурузы: это энергия, крахмал, жирные кислоты и отличная поедаемость. Потребность в таком зерне для республики — 500 тыс. тонн, при этом ее цена сохраняется на уровне 14 тыс. руб. за тонну, а рентабельность превышает 20%.

Внутри зернового клина необходимо увеличивать площади кукурузы на зерно до 100 тыс. гектаров, при этом сохранить общую площадь зерновых на уровне текущего года — 1 млн 100 тыс. га.

В Татарстане зяблевая обработка почвы выполнена на площади 1 млн 156 тыс. га, что составило 85% от плана. Остается обработать еще 211 тыс. гектаров. При таких темпах для завершения зяби потребуется около двух недель.

Несмотря на занятость механизаторов на уборке, необходимо завершить подъем зяби в короткие сроки. При необходимости рекомендуется организовать двухсменную работу. Ряд районов активно практикуют двухсменную зябь, предложено перенять их опыт.

При использовании энергонасыщенной техники и отвальной вспашки образуется плужная подошва, препятствующая накоплению влаги и полноценному росту растений. Поэтому ежегодно при зяблевой обработке рекомендовано на площади не менее 30% проводить углубление пахотного слоя.

В среднем по республике за год выпадает порядка 500 мм осадков, из них 240 мм — в осенне-зимний период. Для формирования 50 ц/га пшеницы необходимо 360 мм продуктивной влаги, для 70 ц/га кукурузы на зерно — 500 мм, для 30 ц/га подсолнечника — 530 мм. Главная задача — максимально накапливать продуктивную влагу на формирование урожая.

#сельхозкультуры #Рустам Минниханов #совещание в доме правительства рт
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