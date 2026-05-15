Общество 15 мая 2026 11:12

Минниханов обсудил с замруководителя ФТС развитие международных торговых связей

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Татьяной Меркушовой, сообщили в пресс-службе Раиса РТ. Встреча прошла в Доме Правительства Республики Татарстан.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия правительства Татарстана и Федеральной таможенной службы, обеспечение эффективной работы таможенных органов на территории республики, а также развитие международных торговых связей.

Во встрече приняли участие начальник Татарстанской таможни Марат Гараев и новый начальник Приволжского таможенного управления Виктор Никулин.

