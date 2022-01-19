Минниханов обсудил с зампредом Госдумы региональное законотворчество и нацпроекты

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем Председателя Государственной Думы ФС РФ Александром Бабаковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Беседа состоялась в Доме Правительства РТ. Президент Татарстана и заместитель спикера нижней палаты парламента от партии «Справедливая Россия — За правду» обсудили, в частности, проблемы законотворческой деятельности на региональном уровне.

Кроме того, стороны затронули «темы, имеющие важное социальное значение для субъектов Федерации», ход реализации национальных проектов и ряд других вопросов.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, их цели были скорректированы.