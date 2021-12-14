Минниханов обсудил с зампредом «Газпрома» перспективы развития газовой отрасли Татарстана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым итоги и перспективы развития газовой отрасли на территории республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

С 2000 по 2021 год потребление природного газа в Республике Татарстан значительно выросло. По итогам 2021 года оно должно составить около 18 млрд куб. метров.

В последующий период до 2030 года основной рост потребления окажется связан с развитием Камского промышленного кластера, в рамках которого крупнейшие производства находятся в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. В целом с учетом всех потребностей к 2030 году потребление газа составит до 33 млрд куб. метров.

Сейчас общее количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов в республике превысило 1,5 млн. В среднем ежегодно газифицируется 19 тыс. квартир и домовладений.

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина о так называемой догазификации — бесплатной газификации домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в Татарстане проведена предварительная оценка количества таких домовладений. По состоянию на август 2021 года их насчитывается 18,2 тыс. в 903 населенных пунктах.

Что же касается развития рынка газомоторного топлива, то в настоящее время на территории республики расположено 38 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. До конца 2021 года ожидается ввод в эксплуатацию еще шести таких станций. В рамках государственной программы с 2010 по 2021 год переоборудовано и приобретено 10 790 машин, работающих на газу.

Помимо этого, в Татарстане реализуются проекты по строительству трех комплексов по сжижению природного газа. Они возводятся в Тюлячинском и Высокогорском районах, а также на территории особой экономической зоны «Алабуга».