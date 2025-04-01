news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 1 апреля 2025 15:34

Минниханов обсудил с Хуснуллиным строительные проекты и подготовку к KazanForum

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов обсудил с Хуснуллиным строительные проекты и подготовку к KazanForum
Фото: Телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Москву провел встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом Раис РТ сообщил в своем Телеграм-канале.

Стороны обсудили реализацию строительных проектов в республике, а также вопросы подготовки к заседанию комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни».

Отдельное внимание было уделено предстоящему заседанию оргкомитета по проведению международного экономического форума KazanForum, который традиционно станет площадкой для делового сотрудничества и обсуждения перспективных инициатив.

«Встретился в Москве с Маратом Шакирзяновичем. Обсудили строительные проекты, которые реализуются в Татарстане, подготовку к заседанию комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни», а также к заседанию предстоящего оргкомитета по проведению очередного KazanForum», – говорится в сообщении Минниханова.

#стройка #KazanForum #Рустам Минниханов #Марат Хуснуллин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

31 марта 2025
Гидрометцентр РТ рассказал, каким будет лето в Татарстане

Гидрометцентр РТ рассказал, каким будет лето в Татарстане

1 апреля 2025