Минниханов обсудил с Хуснуллиным строительные проекты и подготовку к KazanForum

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Москву провел встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом Раис РТ сообщил в своем Телеграм-канале.

Стороны обсудили реализацию строительных проектов в республике, а также вопросы подготовки к заседанию комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни».

Отдельное внимание было уделено предстоящему заседанию оргкомитета по проведению международного экономического форума KazanForum, который традиционно станет площадкой для делового сотрудничества и обсуждения перспективных инициатив.

«Встретился в Москве с Маратом Шакирзяновичем. Обсудили строительные проекты, которые реализуются в Татарстане, подготовку к заседанию комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни», а также к заседанию предстоящего оргкомитета по проведению очередного KazanForum», – говорится в сообщении Минниханова.