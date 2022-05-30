Минниханов обсудил с Хуснуллиным реализацию нацпроектов в Татарстане

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки в Москву встретился с вице-премьером Правительства России Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы развития регионов, включая строительство инфраструктурных объектов, а также воплощение в жизнь ряда федеральных программ и национальных проектов на территории Татарстана.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году их цели были скорректированы из-за вызванных пандемией коронавируса затруднений.