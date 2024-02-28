Минниханов обсудил с Ходжаевым создание техно- и промпарков в Узбекистане

Вопросы создания новых и развития уже действующих промышленных и технопарков в Узбекистане обсудил Раис Татарстана Рустам Минниханов с Премьер-министром страны Жамшидом Ходжаевым. Встреча прошла в режиме видеоконференции, рассказали в пресс-службе руководителя республики.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан уделяет особое внимание развитию технопарков «Чирчик» и «Джизак» в Узбекистане, созданию индустриального парка на территории СЭЗ «Навои» и промышленного парка в Бухарской области. Он отметил, что республика активно делится с узбекскими коллегами опытом в создании и развитии таких площадок. В процессе принимают участие татарстанские специалисты: ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер», технополис «Химград» и другие.

Также Рустам Минниханов попросил собеседника поблагодарить Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за визит в Казань и участие в церемонии открытия мультиспортивного турнира «Игры будущего», за развитие сотрудничества с Татарстаном в целом.