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Минниханов обсудил с Ходжаевым создание техно- и промпарков в Узбекистане
Вопросы создания новых и развития уже действующих промышленных и технопарков в Узбекистане обсудил Раис Татарстана Рустам Минниханов с Премьер-министром страны Жамшидом Ходжаевым. Встреча прошла в режиме видеоконференции, рассказали в пресс-службе руководителя республики.
Минниханов подчеркнул, что Татарстан уделяет особое внимание развитию технопарков «Чирчик» и «Джизак» в Узбекистане, созданию индустриального парка на территории СЭЗ «Навои» и промышленного парка в Бухарской области. Он отметил, что республика активно делится с узбекскими коллегами опытом в создании и развитии таких площадок. В процессе принимают участие татарстанские специалисты: ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер», технополис «Химград» и другие.
Также Рустам Минниханов попросил собеседника поблагодарить Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за визит в Казань и участие в церемонии открытия мультиспортивного турнира «Игры будущего», за развитие сотрудничества с Татарстаном в целом.
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