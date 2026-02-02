news_header_top
Экономика 2 февраля 2026 12:39

Минниханов обсудил с ТПП Омана развитие исламского финансирования

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Торгово-промышленной палаты Омана Фейсалом Абдуллой Аль Равасом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов отметил значимость проведения международного форума и подчеркнул, что республика играет ключевую роль во взаимодействии России с исламским миром.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис республики также подчеркнул, что Татарстан выбран пилотным регионом страны по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования. Он сообщил, что объем сделок партнерского финансирования по итогам прошлого года превысил два миллиарда рублей.

Кроме того, Минниханов рассказал о постоянном диалоге с Организацией исламского сотрудничества, благодаря которому ежегодно проводится Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Раис республики пригласил Фейсала Абдуллу Аль Раваса и его партнеров стать почетными гостями на 17-м форуме, который состоится в мае.

#исламские финансы #Рустам Минниханов #Оман
