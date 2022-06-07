Минниханов обсудил с Талгатом Таджуддином вопросы сохранения духовного наследия

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил с председателем Центрального духовного управления мусульман, Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином ряд вопросов религиозной и общественной жизни. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны затронули такие проблемы, как «сохранение традиционных ценностей и многовекового духовного наследия», «возрождение культовых объектов», «укрепление межконфессионального диалога».

На встрече также присутствовал руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, отмечают в пресс-службе.