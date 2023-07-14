Минниханов обсудил с Шуваловым моногорода и 10-летие Универсиады в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Стороны затронули в разговоре крупные совместные проекты, в частности развитие инфраструктуры в моногородах, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Татарстан активно сотрудничает с ВЭБ.РФ. При вашей поддержке в Иннополисе строятся два современных технопарка. Крупные инфраструктурные проекты реализуются по линии моногородов», — напомнил Минниханов.

Помимо этого, на встрече обсуждалась Универсиада 2013 года, с момента проведения которой прошло 10 лет. На тот момент Игорь Шувалов занимал должность первого вице-премьера России и возглавлял оргкомитет Всемирных летних студенческих игр.

«В эти дни исполняется 10 лет с момента проведения Универсиады в Казани. В ходе подготовки к Студенческим играм в Казани было построено и реконструировано более 500 объектов», — заметил Раис Татарстана.

Игорь Шувалов, в свою очередь, отметил, что наследие соревнований и по сей день служит республике.

В заключение Рустам Минниханов вручил председателю госкорпорации развития ВЭБ.РФ медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана