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Минниханов обсудил с советником первого зампреда ЦБ вопросы развития банковского сектора
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Фото: пресс-служба Раиса РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития банковского сектора республики с советником первого заместителя председателя Банка России Ларисой Селютиной.
В ходе беседы стороны также обсудили дальнейшие шаги по расширению сотрудничества, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Во встрече принял участие вице-премьер РТ — министр экономики Мидхат Шагиахметов. Она прошла в Доме Правительства Татарстана.
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