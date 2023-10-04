Минниханов обсудил с советником первого зампреда ЦБ вопросы развития банковского сектора

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития банковского сектора республики с советником первого заместителя председателя Банка России Ларисой Селютиной.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы стороны также обсудили дальнейшие шаги по расширению сотрудничества, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во встрече принял участие вице-премьер РТ — министр экономики Мидхат Шагиахметов. Она прошла в Доме Правительства Татарстана.