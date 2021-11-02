Минниханов обсудил с Сосковцом вопросы сотрудничества с Евразийским деловым советом

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с председателем координационного совета Евразийского делового совета Олегом Сосковцом, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, прошедшей в Доме Правительства РТ, стороны обсудили развитие сотрудничества между Татарстаном и Евразийским деловым советом, реализацию совместных проектов.

Фото: © tatarstan.ru

Олег Сосковец обратил внимание на инвестиционную привлекательность Татарстана. «Только благодаря выдающимся достижениям в развитии общества и экономики Республика Татарстан является одним из самых привлекательных регионов нашей России», — заметил он.

Еще одним участником встречи стал глава представительства КНР в Евразийском деловом совете Гоци Тань. По словам Рустама Минниханова, поводом для беседы стало именно представление китайских партнеров Татарстана, с которыми у республики налажено тесное сотрудничество.

Фото: © tatarstan.ru

Отдельно Президент РТ упомянул одну из крупнейших корпораций по производству бытовой техники Haier, которую он назвал «очень системной, очень хорошей компанией». Кроме того, Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован «в дальнейшем развитии взаимодействия с КНР в рамках российско-китайских отношений».

Олег Сосковец, с 1993 по 1996 год бывший первым вице-премьером Правительства России, сейчас является президент Ассоциации финансово-промышленных групп РФ и Российского союза товаропроизводителей, а также председателем координационного совета Евразийского делового совета.