Минниханов обсудил с руководством ОМК развитие Альметьевского трубного завода

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолием Седых. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили работу и перспективы развития Альметьевского трубного завода, а также дальнейшее сотрудничество металлургической компании с Республикой Татарстан.

ОМК является крупным производителем и поставщиком продукции для сферы энергетики, авто- и ж/д-транспорта, строительства.