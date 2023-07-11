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Экономика 11 июля 2023 18:51

Минниханов обсудил с руководством ОМК развитие Альметьевского трубного завода

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Минниханов обсудил с руководством ОМК развитие Альметьевского трубного завода

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолием Седых. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили работу и перспективы развития Альметьевского трубного завода, а также дальнейшее сотрудничество металлургической компании с Республикой Татарстан.

ОМК является крупным производителем и поставщиком продукции для сферы энергетики, авто- и ж/д-транспорта, строительства.

#Официальная хроника #Рустам Минниханов
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