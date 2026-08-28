Руководство ОИС вручило Минниханову Медаль Медиа Дипломатии

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с руководством Организации исламского сотрудничества (ОИС) дальнейшее развитие взаимодействия. Встреча состоялась в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

В переговорах также участвовали представители Молодежного форума ОИС, Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Постоянного комитета ОИС по научно-техническому сотрудничеству (КОМСТЕХ) и Союза информационных агентств ОИС (ЮНА).

Минниханов поблагодарил участников встречи за внимание к Татарстану и совместную работу в сфере гуманитарного сотрудничества России со странами исламского мира. Отдельно стороны обсудили проведение Казанского глобального молодежного саммита, который в этом году проходит с 26 по 30 августа.

В пятом саммите участвуют более 250 делегатов из 52 стран. Интерес к мероприятию проявляют государства Южной Америки и Африки, а также страны БРИКС+ и АСЕАН.

Саммит в 2025 году получил статус федеральной площадки и проводится совместно с Минобрнауки России. Параллельно с его основной программой на базе движения «Сәләт» проходит детский лагерь под эгидой Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Мы рассчитываем, что руководство ОИС поддержит нас в дальнейшем проведении подобных международных детских смен. Считаем, что к этой работе могли бы подключиться фонды, поддерживая детей грантами. Это имеет большой социальный эффект. Со своей стороны готовы организовать качественный, безопасный и интересный отдых», – заявил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана также подчеркнул важность совместной работы по сохранению традиционных ценностей России и стран ОИС. Он поддержал предложение ИСЕСКО о создании в Казани центра организации.

«Мы приветствуем предложение руководства Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры в части создания Центра ИСЕСКО в Казани. Это событие станет значимым наследием Года культурной столицы Исламского мира. И даст стране возможность активнее знакомить с нашей богатой историей, культурой и традициями, а также реализовывать совместные общественно значимые проекты», – подчеркнул Раис Татарстана.

Минниханов также поблагодарил руководство ИСЕСКО за номинирование Казани в качестве Культурной столицы Исламского мира в 2026 году. По его словам, это должно придать дополнительный импульс сотрудничеству в научно-технической сфере и взаимодействию информационных агентств.

В рамках встречи стороны обсудили дальнейшее партнерство в области науки, а также объединение медиаресурсов России и исламских стран для противодействия общим информационным вызовам.

Президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан поблагодарил Татарстан за проведение саммита и отметил последовательное развитие взаимодействия России с исламским миром.

«Благодаря Татарстану Россия стала частью Исламского мира. Мы видим последовательную работу в этой сфере под руководством Рустама Минниханова. Для нас Саммит – платформа для усиления дальнейшего взаимодействия. Надеемся на практические результаты», – рассказал Таха Айхан.

По итогам встречи Минниханову вручили Медаль Медиа Дипломатии. Награда присуждена за вклад в развитие медиасотрудничества в исламском мире и международном пространстве, а также укрепление принципов взаимоуважения и мирного сосуществования народов.