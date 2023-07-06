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Минниханов обсудил с руководством Modern Group создание филиала КФУ в Каире
Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления египетской компании Modern Group доктором Валидом Деабесом создание в Каире филиала Казанского федерального университета. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
В 2022 году КФУ и Modern Group подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее, в частности, открытие филиала университета в столице Египта. Выбор в пользу этой страны был сделан в связи с перспективами развития местного образовательного рынка, ее расположением как логистически удобного образовательного хаба для учащихся из стран Ближнего Востока и Африки, а также популярностью русского языка и российского образования.
Рустам Минниханов назвал Египет давним и важным партнером России. На своем уровне Татарстан способствует развитию деловых и гуманитарных связей, в том числе и в сфере науки и образования. В вузах республики обучаются 1356 студентов из Египта, 229 из которых — в КФУ.
В этом контексте Раис Татарстана подчеркнул, что открытие филиала Казанского университета в Каире станет важным шагом в укреплении сотрудничества.
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
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