Минниханов обсудил с руководством Modern Group создание филиала КФУ в Каире

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления египетской компании Modern Group доктором Валидом Деабесом создание в Каире филиала Казанского федерального университета. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В 2022 году КФУ и Modern Group подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее, в частности, открытие филиала университета в столице Египта. Выбор в пользу этой страны был сделан в связи с перспективами развития местного образовательного рынка, ее расположением как логистически удобного образовательного хаба для учащихся из стран Ближнего Востока и Африки, а также популярностью русского языка и российского образования.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов назвал Египет давним и важным партнером России. На своем уровне Татарстан способствует развитию деловых и гуманитарных связей, в том числе и в сфере науки и образования. В вузах республики обучаются 1356 студентов из Египта, 229 из которых — в КФУ.

В этом контексте Раис Татарстана подчеркнул, что открытие филиала Казанского университета в Каире станет важным шагом в укреплении сотрудничества.

Modern Group является партнером КФУ по проекту открытия филиала в Каире. Это многопрофильная египетская компания, основанная в 1990 году для реализации проектов в сфере образования, недвижимости и строительства. С 1992 года она специализируется на инвестиционных инфраструктурных образовательных проектах.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.