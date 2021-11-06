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Ру Тат
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Официальная хроника
6 ноября 2021  14:40

Минниханов обсудил с руководством Международной федерации волейбола подготовку к ЧМ-2022

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Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с техническим директором Международной федерации волейбола (FIVB) Стивеном Таттоном, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Стороны обсудили вопросы подготовки и проведения в Казани матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года», - говорится в сообщении. 

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Ожидается участие 24 команд, которые сыграют 94 матча. Игры пройдут в 10 городах, в том числе в Казани. 

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