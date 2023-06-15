Минниханов обсудил с руководством «Иннопрактики» проведение конкурса по агрогенетике

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем гендиректора компании «Иннопрактика» Натальей Поповой. На полях Петербургского международного экономического форума они обсудили проведение в Казани одного из этапов Всероссийского конкурса по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика».

Конкурс проводится с целью привлечь внимание детей к специальностям, востребованным сегодня в агропромышленном комплексе. В частности, такие направления, как генетика, селекция, биоинформатика и другие.

Отбор через цифровую платформу пройдут порядка пяти тысяч детей. Очные полуфиналы состоятся в четырех регионах, в том числе в Татарстане.

По убеждению организаторов, проект будет полезен республике, так как привлечет талантливую молодежь в профильные учебные заведения, что в последующем сформирует кадровый потенциал для отрасли АПК.

Минниханов отметил, что конкурс важен для формирования специалистов в агросекторе и создания продукции высокого качества, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Эта работа должна быть налажена, прежде всего, в части питания детей. Оно должно быть самого высокого качества», – подчеркнул руководитель республики.