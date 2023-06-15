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Минниханов обсудил с руководством «Иннопрактики» проведение конкурса по агрогенетике
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем гендиректора компании «Иннопрактика» Натальей Поповой. На полях Петербургского международного экономического форума они обсудили проведение в Казани одного из этапов Всероссийского конкурса по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика».
Конкурс проводится с целью привлечь внимание детей к специальностям, востребованным сегодня в агропромышленном комплексе. В частности, такие направления, как генетика, селекция, биоинформатика и другие.
Отбор через цифровую платформу пройдут порядка пяти тысяч детей. Очные полуфиналы состоятся в четырех регионах, в том числе в Татарстане.
По убеждению организаторов, проект будет полезен республике, так как привлечет талантливую молодежь в профильные учебные заведения, что в последующем сформирует кадровый потенциал для отрасли АПК.
Минниханов отметил, что конкурс важен для формирования специалистов в агросекторе и создания продукции высокого качества, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Эта работа должна быть налажена, прежде всего, в части питания детей. Оно должно быть самого высокого качества», – подчеркнул руководитель республики.
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